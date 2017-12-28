Освещение на улицах поселков в Крыму появилось после долгого перерыва

Наружное освещение возобновилось на улицах нескольких поселков Ялтинского региона после длительного перерыва. В частности, работы завершены в населенном пункте Отрадное Массандровского территориального органа. Его жители многократно жаловались на эту проблему.

Кроме того, вновь освещена улица Геологов в поселке Партизанский в Гурзуфе, Севастопольское шоссе в Алупке и в поселке Советское в Массандре. Об этом пишет Крыминформ.

В середине декабря две новейшие мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) общей мощностью 45 МВт ввели в эксплуатацию в Севастополе. В настоящее время в городе функционируют шесть блоков на 135 МВт.

Напомним, в августе текущего года Минэнерго России сообщило, что потребление электроэнергии в Крыму из-за жары побило рекорд, установленный в 2012 году. Это связано с активным использованием кондиционеров в пик курортного сезона. Чтобы справиться с дефицитом энергии в пиковые часы потребления, было принято решение ввести графики временного отключения электричества. Вечером 7 августа более 108 тыс. человек в Крыму и Севастополе около двух часов оставались без света.