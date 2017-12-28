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Цену на Bentley экс-губернатора Хорошавина снизили в семь раз

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Автомобиль экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина марки Bentley Росимущество снова пытается продать на аукционе. На аукцион его выставили за 2,5 млн рублей.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, это в семь раз дешевле той цены, по которой подобные машины даже в самой «бедной» комплектации продаются в автосалонах. Там за такой автомобиль пришлось бы выложить 18 млн рублей.

Отмечается, что цена на люксовую машину была снижена после того, как на прошлых торгах не нашлось желающих приобрести ее за 6,4 млн рублей.

Напомним, Хорошавин является фигурантом громкого дела о получении взятки в особо крупном размере. Сообщалось, что во время обысков у него нашли коллекцию золотых часов, парк представительских автомобилей и даже золотую ручку за 36 млн рублей.

Сам Хорошавин вину не признает. На одном из прошлых заседаний он также заявил, что «миллиарда под кроватью» и ручки за 36 млн рублей у него не было.  

Арест экс-губернатора продлен до 9 февраля 2018 года.

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