На Балтфлоте исполнили мечту десятилетнего мальчика

Командование Балтфлота исполнило мечту десятилетнего Артура Васильева, который страдает врожденным генетическим заболеванием и почти всё время проводит в больницах. Главной мечтой ребенка был полет на вертолете, о чем Артур рассказал Деду Морозу на «Чудо-елке» благотворительного фонда.

В салоне военного Ми–8 мальчик облетел практически всю Калининградскую область. Предновогоднее путешествие продлилось несколько часов.

«У меня чувство веселое, потому что я никогда не летал на вертолете», — цитирует Артура телеканал «Звезда».

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