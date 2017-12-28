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На Балтфлоте исполнили мечту десятилетнего мальчика

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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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Командование Балтфлота исполнило мечту десятилетнего Артура Васильева, который страдает врожденным генетическим заболеванием и почти всё время проводит в больницах. Главной мечтой ребенка был полет на вертолете, о чем Артур рассказал Деду Морозу на «Чудо-елке» благотворительного фонда. 

В салоне военного Ми–8 мальчик облетел практически всю Калининградскую область. Предновогоднее путешествие продлилось несколько часов. 

«У меня чувство веселое, потому что я никогда не летал на вертолете», — цитирует Артура телеканал «Звезда».

Ранее в декабре школьница Алина Бобок из Клинцовского района Брянской области получила в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка лабрадора.

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