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Воронежские власти подготовили заявку на создание новой ОЭЗ

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Правительство Воронежской области подготовило новую заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа на территории индустриального парка «Масловский». На эти цели из бюджета в ближайшие три года необходимо направить 2,9 млрд рублей. Ранее обсуждалась возможность покрытия расходов за счет налоговых отчислений от резидентов. Об этом сообщает ИА «Абирег».

По расчетам чиновников, за 10 лет работы ОЭЗ в бюджеты разных уровней поступит порядка 17 млрд рублей. Предварительный интерес к проекту выразили шесть потенциальных резидентов с общим объемом инвестиций в 9,3 млрд рублей.

Напомним, в июне 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству приостановить создание новых ОЭЗ. Поводом послужила критика института со стороны Счетной палаты, которая пришла к выводу о нецелевом использовании выделяемых на развитие экономзон средств, их низкой эффективности и недостатке созданных рабочих мест.

Ранее Минэкономразвития сообщило в своем прогнозе, что в 2018–2020 годах основными драйверами российской экономики станут обрабатывающая промышленность, строительство и оптовая и розничная торговля.

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