Президент увеличил число машин со спецсигналами в своей администрации

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об увеличении числа автомобилей со спецсигналами в администрации президента. Таким образом, в администрации президента будет 23 машины со спецустройствами.

Документ, подписанный президентом РФ, опубликован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации. Этим указом внесены изменения в перечень госорганов, на транспортные средства которых устанавливаются спецсигналы.

В настоящее время устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов установлены на машинах без специальной окраски принадлежащих, в частности, правительству — 32 единицы, Совету Федерации — 6, Государственной думе — 12, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на заседании Госсовета призвал регионы оптимизировать бюджеты, напомнив о программе реструктуризации кредитов.