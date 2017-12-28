Прямой эфир

LADA сбила 19-летнего пешехода в Великом Новгороде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

LADA сбила 19-летнего пешехода в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции по области.

Авария произошла сегодня ночью, 28 декабря, в районе полуночи, около одного из домов на улице Псковской. Мужчина 19 лет пытался перейти проезжую часть в непредусмотренном для этого месте.  Водитель автомобиля LADA Samara не смог избежать столкновения и совершил наезд на пешехода, сообщил Новгород.ру.

В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек получил различные травмы и был направлен в больницу. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом ноги. Обстоятельства происшествия выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иномарка сбила двух женщин в Казани
Автомобиль врезался в столб в Рязани

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017