LADA сбила 19-летнего пешехода в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции по области.

Авария произошла сегодня ночью, 28 декабря, в районе полуночи, около одного из домов на улице Псковской. Мужчина 19 лет пытался перейти проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. Водитель автомобиля LADA Samara не смог избежать столкновения и совершил наезд на пешехода, сообщил Новгород.ру.

В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек получил различные травмы и был направлен в больницу. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом ноги. Обстоятельства происшествия выясняются.