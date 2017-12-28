Транспортная прокуратура проверяет информацию о ЧП в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с возможным авиационным инцидентом в аэропорту Шереметьево, заявила порталу iz.ru старший помощник прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Екатерина Короткова.

Ране в СМИ появилась информация о том, что в аэропорту Шереметьево едва не произошла катастрофа из-за снегоуборочной техники на ВПП. По некоторым данным, самолет, выполнявший рейс в Петербург, начал разгоняться. Его остановил диспетчер: оказалось, что разрешение на взлет было отдано по ошибке. На взлетно-посадочной полосе в тот момент находился снегоуборщик. Пилоту судна удалось предотвратить катастрофу.

«В связи с размещенной в СМИ информацией о возможном авиационном инциденте произошедшем в аэропорту Шереметьево со снегоуборочной техникой, Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организована проверка. По имеющимся основаниям будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказала Короткова.