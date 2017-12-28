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Иномарка сбила двух женщин в Казани

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Иномарка сбила двух женщин в Казани в Республике Татарстан, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Авария произошла вчера, 27 декабря, около одного из домов на улице Ямашева. Две женщины 41 и 78 лет переходили дорогу в непредусмотренном месте. Водитель автомобиля BMW не смог избежать столкновения и совершил наезд на двух пешеходов, сообщило ProKazan.ru.

Сменой сотрудников МЧС, оказавшейся неподалеку на той же дороге, было временно перекрыто движение. В результате дорожно-транспортного происшествия обе женщины получили различного рода травмы и были доставлены в больницу.

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