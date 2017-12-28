Прямой эфир

Сильный ветер на Алтае повредил новогодние елки, крыши и фасады домов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вечером 27 декабря в Алтайском крае бушевал сильный ветер. В некоторых районах произошли отключения света. В Бийске ветер сломал несколько новогодних елок и снес крышу дома. Часть одной из городских построек рухнула на автомобиль. Об этом сообщает altapress.ru.

В Новоалтайске стихия разрушила стену многоэтажного здания по адресу: Октябрьская, 25а. По словам очевидцев, этот дом считается новостройкой. Водители жаловались на плохую видимость на дорогах, ночью и утром на трассах образовались пробки. 

На 29 декабря и первую половину ночи 30 декабря в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, мокрый снег, метель. Скорость ветра будет достигать 10–15 м/с, местами порывы до 18–23 м/с. На дорогах будут сильная гололедица и снежные заносы. Спасатели рекомендуют отказаться от выездов на дальние расстояния. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Электроснабжение восстановлено в шести муниципальных образованиях Алтайского края
На Камчатку, Сахалин и в Хабаровск обрушился новый циклон


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017