Сильный ветер на Алтае повредил новогодние елки, крыши и фасады домов

Вечером 27 декабря в Алтайском крае бушевал сильный ветер. В некоторых районах произошли отключения света. В Бийске ветер сломал несколько новогодних елок и снес крышу дома. Часть одной из городских построек рухнула на автомобиль. Об этом сообщает altapress.ru.

В Новоалтайске стихия разрушила стену многоэтажного здания по адресу: Октябрьская, 25а. По словам очевидцев, этот дом считается новостройкой. Водители жаловались на плохую видимость на дорогах, ночью и утром на трассах образовались пробки.

На 29 декабря и первую половину ночи 30 декабря в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, мокрый снег, метель. Скорость ветра будет достигать 10–15 м/с, местами порывы до 18–23 м/с. На дорогах будут сильная гололедица и снежные заносы. Спасатели рекомендуют отказаться от выездов на дальние расстояния.



