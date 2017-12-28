Эксперт назвал аварию «Союза» заложенной 20 лет назад случайностью  

Глава института космической политики Иван Моисеев не согласился с тезисом о том, что авария ракеты-носителя «Союз» стала следствием ошибки в управлении руководства «Роскосмоса». В беседе с «МК» он назвал произошедшее «случайностью, заложенной 20 лет назад».

«Если посмотреть на среднемировую статистику, то аварии чаще всего происходят с новой техникой, которая только испытывается. У нас же, наоборот, все аварии происходят с техникой, которая многократно и успешно летала. И авария, которая произошла с блоком «Фрегат», — он летал около сотни раз успешно, так что эта авария была случайной. Это исключение, некоторое совпадение по углам произошло, которое не было предусмотрено в алгоритме, разработанном в 1998 году, 20 лет назад», — полагает эксперт.

Он также напомнил о запрете на внесение каких-либо изменений в алгоритм, если он работает нормально. Говоря же об ошибках в руководстве госкорпорацией, Моисеев отметил, что обозначены они были не сейчас, а еще 10 лет назад. И формулировал их в том числе вице-премьер Дмитрий Рогозин

«Когда аварии стали громкими и их заметило самое высокое начальство, началась реформа отрасли. Она может оказаться удачной, но результаты мы можем увидеть только через несколько лет. Ведь срок производства аппарата составляет 5–7 лет, соответственно и результаты реформы мы увидим не скоро. Ситуация тяжелая, и в космонавтике было немало кризисов. Упущенное время требует и денег, и времени. Кроме того, требуются решения, выходящие за рамки деятельности госкорпорации «Роскосмос». Законов по космонавтике сегодня почти нет, а те, что есть, недостаточно качественны. У госкорпорации «Роскосмос» нет поставленных сверху задач, которые помогли бы сохранить наследство советских времен для населения», — добавил глава института космической политики.

Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что суммы, выделяемые на освоение космоса, сокращаются, тогда как количество проектов растет и они становятся более амбициозными.

«Соответственно, системные ошибки заключаются не в работе госкорпорации «Роскосмос» как таковой. Возможно, эта структура уже успела наделать какие-то собственные ошибки, но в силу маловременности ее существования они явно не смогли приобрести системного характера», — заключил Моисеев.

28 ноября с космодрома Восточный был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками. Сама ракета отработала штатно, «Фрегат» был выведен на расчетную орбиту, однако в ходе планового первого сеанса установить связь с ним не удалось. В результате все спутники упали в океан.

После этого появилась информация о том, что причиной аварии стал алгоритм почти 20-летней давности. Он был написан в 1999 году, когда космодрома Восточный еще не было. Реализация этого алгоритма при запуске с дальневосточной площадки на солнечно-синхронную орбиту (когда объект проходит над определенной точкой земной поверхности в одно и то же местное время) привела к аварии.

В «Роскосмосе» 27 декабря заявили, что причиной аварии стало несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока. В тот же день вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о наличии системных ошибок в руководстве «Роскосмосом». Они, по его мнению, и привели к аварийным космическим пускам.