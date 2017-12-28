Пленных не брать

Взрыв, который произошел вечером в среду, 27 декабря, в одном из магазинов Петербурга, был квалифицирован как теракт. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с российскими военнослужащими, которая состоялась 28 декабря. О чем российский лидер говорил с офицерами и какой ответ будет ждать террористов – в материале портала iz.ru.

В интересах России

Церемония вручения государственных наград офицерам—участникам боевых действий в Сирии проходила в Георгиевском зале Кремля в четверг, 28 декабря. Прежде всего, Владимир Путин обратился к собравшимся со словами благодарности за их действия в Сирии. Он высоко оценил мужество и решительность, проявленные ими при исполнении воинского долга и особо подчеркнул, что эта операция позволила всему миру оценить качественные изменения, произошедшие в последнее время с армией РФ.

«Весь мир и наш народ за время операции в Сирии увидели, какой современной стала армия РФ. Она стала грозной силой», — сказал Владимир Путин.

Именно действия российских военнослужащих, по словам президента, внесли решающий вклад в разгром террористических группировок в Сирии. А это значит, что базы, остающиеся на сирийской территории, необходимы, в первую очередь, для защиты интересов нашей страны.

«На сирийской земле остаются и будут действовать на постоянной основе два российских пункта базирования — на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус. Это важный фактор защиты наших национальных интересов, обеспечения безопасности России на одном из ключевых стратегических направлений», — отметил президент.

Что было бы, если бы они вернулись к нам

Обращаясь к собравшимся в этот день в Георгиевском зале, президент коснулся и событий 27 декабря в Петербурге, где прогремел взрыв в одном из продуктовых магазинов. Он напомнил, что не так давно ФСБ уже удалось предотвратить другой теракт. Однако не будь «сирийского заслона», ситуация могла бы быть намного серьезнее.

«Что было бы, если бы эти тысячи, сотни, о которых я сейчас сказал, вернулись к нам? Вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными», — сказал Владимир Путин.

Напомним, что семь сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ — запрещена на территории РФ) были задержаны сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге 15 декабря. Как рассказали в ведомстве, задержанные планировали несколько «резонансных терактов». В том числе, речь шла о самоподрыве террориста-смертника, а также взрывах в местах массовых скоплений людей. Позднее стало известно, что одной из целей террористов был Казанский собор.

Тогда же сообщалось, что всего сотрудники ФСБ провели обыски в 14 российских регионах, ими было изъято около 150 единиц оружия и 10 кг взрывчатых веществ. А среди планировавшихся террористами акций были и атаки, которые должны были произойти на Новый год.

Однако угроза Петербургу воспринимается особенно остро — слишком жива память о взрыве, прогремевшем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» санкт-петербургского метрополитена. Тогда погибли 15 человек. Первый подозреваемый по делу был задержан спустя две недели. К маю обвиняемому по делу проходили уже 10 человек.

Взрыв в Петербурге

Вечером 27 декабря жители северной столицы в социальных сетях сообщили о взрыве, произошедшем в супермаркете «Перекресток» на площади Калинина, в результате которого пострадали около 10 человек. Информацию вскоре подтвердили в правоохранительных органах и экстренных службах Петербурга.

Сразу после этого в СК РФ было возбуждено дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, однако в ведомстве подчеркнули, что рассматривают все версии произошедшего.

В течение полутора часов после того, как стали появляться сообщения об инциденте, следователи рассказали, что в магазине сработало самодельное взрывное устройство, оставленное злоумышленниками в ячейке камеры хранения. По уточненным официальным данным, от взрыва пострадали десять человек. К счастью, никто не погиб.

В четверг, 28 декабря, стало известно, что предполагаемый исполнитель попал на камеры видеонаблюдения — запись была опубликована в СМИ. По данным журналистов издания «Фонтанка», первыми сообщивших о видеозаписи, «брюнет неславянской внешности» с рюкзаком на плечах вышел из маршрутки, зашел в магазин, оставил рюкзак в камере хранения, полторы минуты разглядывал полки с товарами, после чего покинул магазин, но уже без рюкзака.

Действовать решительно

К этому моменту уже стало известно, что произошедшее квалифицировано как теракт — об этом утром 28 декабря заявил Владимир Путин.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — сказал президент, обращаясь к собравшимся в Кремле боевым офицерам.

Он также рассказал о разговоре, который состоялся у него накануне с главой ФСБ, Александром Бортниковым: очевидно, что действия террористов на территории России будет ждать адекватный — и жесткий — ответ.

«Кстати, вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании, действовать, разумеется, только в рамках закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников и наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — заключил свою речь Владимир Путин.

В правительстве Санкт-Петербурга уже пообещали, что все пострадавшие при теракте получат денежные компенсации в размере 300 тыс. рублей из резервного фонда губернатора.