СМИ пишут о «серьезном инциденте» на железнодорожной станции в Британии
На железнодорожной станции в Великобритании произошел «серьезный инцидент», пишет издание Mirror.
По информации журналистов, инцидент произошел рядом со станцией Шелби. Другие подробности пока не приводятся.
Пожарная и спасательные службы Северного Йоркшира подтвердили, что следят за инцидентом вместе с сотрудниками полиции и скорой помощи.
При этом один из свидетелей происходящего заявил о «большом столкновении» на автостоянке.
Как писал портал iz.ru 17 декабря, шесть человек погибли при столкновении трех автомобилей на въезде в туннель в британском Бирмингеме. Один пострадавший госпитализирован в критическом состоянии.