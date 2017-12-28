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СМИ пишут о «серьезном инциденте» на железнодорожной станции в Британии

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Фото: REUTERS/Chris Radburn
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На железнодорожной станции в Великобритании произошел «серьезный инцидент», пишет издание Mirror.

По информации журналистов, инцидент произошел рядом со станцией Шелби. Другие подробности пока не приводятся.

Пожарная и спасательные службы Северного Йоркшира подтвердили, что следят за инцидентом вместе с сотрудниками полиции и скорой помощи.

При этом один из свидетелей происходящего заявил о «большом столкновении» на автостоянке. 

Как писал портал iz.ru 17 декабря, шесть человек погибли при столкновении трех автомобилей на въезде в туннель в британском Бирмингеме. Один пострадавший госпитализирован в критическом состоянии.

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