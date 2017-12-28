Песков рассказал об осужденных в России украинцах

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналистов о возможности обмена украинцев, осужденных в России. По его словам, граждане Украины, которые были осуждены по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными или удерживаемыми лицами.

«Они осуждены в России по российскому законодательству. Но в любом случае, конечно, подобные вопросы — они решаются на высшем уровне, и всё зависит от тех решений, которые принимает глава государства», — сказал Песков журналистам в четверг, 28 декабря.

Ранее в декабре президент Украины Петр Порошенко заявил, что арестованные граждане РФ будут возвращены домой только в обмен на осужденных в России украинцев.Так он прокомментировал произошедший обмен пленными с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).