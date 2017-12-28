Прямой эфир

Песков рассказал об осужденных в России украинцах

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналистов о возможности обмена украинцев, осужденных в России. По его словам, граждане Украины, которые были осуждены по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными или удерживаемыми лицами.

«Они осуждены в России по российскому законодательству. Но в любом случае, конечно, подобные вопросы — они решаются на высшем уровне, и всё зависит от тех решений, которые принимает глава государства», — сказал Песков журналистам в четверг, 28 декабря.

Ранее в декабре президент Украины Петр Порошенко заявил, что арестованные граждане РФ будут возвращены домой только в обмен на осужденных в России украинцев.Так он прокомментировал произошедший обмен пленными с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков пояснил поручение Путина о ликвидации террористов
Песков объяснил, почему взрыв в Петербурге квалифицировали как теракт

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017