Прямой эфир

Житель Ижевска обвинен в производстве медтехники без лицензии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Ижевска обвинен в производстве медтехники без лицензии в Республике Удмуртия, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Предприниматель из Ижевска подозревается в производстве медицинской техники без лицензии. Доход подозреваемого за период с января 2016 по май 2017 года составил 12 млн рублей, сообщило ИА «Сусанин».

Расследованием преступления занималось региональное управление Федеральной службы безопасности. Заведено уголовное дело, которое направлено в Ленинский районный суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Удмуртии выплатили почти 339 млн рублей долгов
В Ижевске завели дело из-за некачественного оказания услуг медиком

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017