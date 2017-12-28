Житель Ижевска обвинен в производстве медтехники без лицензии в Республике Удмуртия, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Предприниматель из Ижевска подозревается в производстве медицинской техники без лицензии. Доход подозреваемого за период с января 2016 по май 2017 года составил 12 млн рублей, сообщило ИА «Сусанин».

Расследованием преступления занималось региональное управление Федеральной службы безопасности. Заведено уголовное дело, которое направлено в Ленинский районный суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.