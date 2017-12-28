Экотехнопарк запущен в опытную эксплуатацию в Мурманской области

Возле Междуречья Мурманской области был запущен в опытно-промышленную эксплуатацию мусоросортировочный комплекс АО «Управление отходами».

На предприятии твердые коммунальные отходы освобождают от упаковки и сортируют на конвейере. Фракции, не подлежащие утилизации, уплотняются в пресс-компакторе и отправляются на хранение в специально подготовленные «карты». Об этом пишет ИА «Би-порт». Опытно-промышленная эксплуатация завершится весной 2018 года. После оформления всех разрешений система заработает в полную силу.

Напомним, экотехнопарк по обращению с опасными отходами появится на территории Мурманской области. Первое совещание рабочей группы, посвященное этому вопросу, состоялось ранее в правительстве региона. Проект представляет собой полноценный кластер для обеспечения замкнутого цикла обращения с опасными отходами. Сейчас силами рабочей группы прорабатывается вопрос о размещении экотехнопарка на территории региона.