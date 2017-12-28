Жителя Пермского края подозревают в убийстве женщины и своего сына

Правоохранительные органы города Лысьва в Пермском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и своего двухлетнего сына. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего. Об этом в четверг сообщили на сайте Следственного комитета РФ.

Сообщение о том, что после ликвидации пожара в квартире пятиэтажного жилого дома в Лысьве обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти и малолетнего мальчика, поступило в полицию накануне. Ребенок находился в бессознательном состоянии. Позже он скончался в машине скорой помощи, пишут «Дни.Ру».

По предварительной версии следствия, сначала мужчина убил свою сожительницу, а потом открыл вентиль газовой плиты, предварительно оставив рядом зажженную ветошь, чтобы скрыть следы преступления, и ушел. В квартире он оставил ребенка.

По данным экспертизы, девушка скончалась от удушья, а причиной смерти ребенка стало отравление угарным газом.

Правоохранительные органы задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному в виде заключения под стражу, сообщает телеканал «360».