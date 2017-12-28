Почти 100 сельских медучреждений Башкирии подключили к интернету

В Башкирии интернет по волоконно-оптическим линиям связи проведен в 94 подразделениях медицинских организаций. Cельские участковые больницы, врачебные амбулатории, отделения врачей общей практики получили доступ к сети со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с.

Инфраструктура обеспечивает полноценный доступ к Республиканской медицинской информационно-аналитической системе. Это упростит запись на прием к врачу, ускорит обработку информации и позволит медицинским работникам повысить качество оказания услуг. Об этом информирует ИА «Башинформ». До конца 2018 года в рамках федерального проекта планируется обеспечить высокоскоростным интернетом 230 медицинских организаций Башкирии.

Ранее в Минздраве сообщили, что по итогам 2016 года компьютерами оснащены 470 тыс. рабочих мест медиков — 70% от общего количества.

Напомним, с 1 августа 2017 года «Ростелеком» отменил плату за использование интернета в точках доступа Wi-Fi, которые были построены в рамках оказания универсальных услуг связи в малых населенных пунктах. Сразу после отмены платы резко вырос спрос на услугу — количество выходов в интернет в точках доступа выросло на 35%, а общий объем интернет-трафика увеличился на 27%.