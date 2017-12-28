Песков объяснил, почему взрыв в Петербурге квалифицировали как теракт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему взрыв, произошедший в петербургском супермаркете 27 декабря квалифицировали как теракт.

«Там были использованы поражающие элементы, поэтому это в любом случае теракт», — заявил представитель Кремля.

Также он отметил, что не считает недоработкой спецслужб то, что происшествие не сразу признали террористическим актом.

«По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение», — сказал он.

Ранее 28 декабря российский лидер Владимир Путин впервые назвал терактом взрыв в петербургском супермаркете.

Вечером в среду, 27 декабря, в магазине в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. По последним данным, в результате взрыва пострадали 13 человек. Восемь человек остаются в больницах.