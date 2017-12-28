Появилось видео с прятавшимся в подвале стрелком с фабрики «Меньшевик»

Появилось видео с бывшим директором фабрики «Меньшевик» Игорем Аверьяновым, передает РЕН ТВ. В среду, 27 декабря, он устроил стрельбу, в результате которой один человек погиб. После стрельбы Аверьянову удалось скрыться.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как неизвестный впускает бывшего владельца фабрики в подвал, располагающийся в складском помещении бывшей типографии газеты «Правда».

Напомним, в четверг, 28 декабря, правоохранительным органам удалось задержать Аверьянова. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», бывшему директору «Меньшевика» грозит до 15 лет лишения свободы.

Вчера Аверьянов был объявлен в розыск, также в Москве был объявлен план «Сирена», сотрудникам полиции разослали ориентировки с фотографиями.

Побег Аверьянова после стрельбы на фабрике также попал на камеры видеонаблюдения.