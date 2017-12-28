Квартиры получили 20 сирот в Липецке

Однокомнатные квартиры получили 20 детей-сирот в Липецке, сообщило управление жилищно-коммунального хозяйства по области.

Вчера, 27 декабря, в доме № 5 по улице Артемова 20 сирот получили квартиры в рамках государственной программы. Квартиры однокомнатные, средняя площадь жилья 39,9 кв. м. Отделка помещений уже произведена, установлены счетчики индивидуального использования коммунальных ресурсов, сообщило GOROD48.

Квартиры в Елецком районе были закуплены на средства из бюджета области, было потрачено более 31 млн рублей. В этот год, в рамках той же программы, запланировано предоставить сиротам еще 177 квартир.