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Студенты смогли собрать информацию о человеке по одной фотографии

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Студенты РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и МГУ им. М.В. Ломоносова в ходе дебатов на тему защиты персональных данных смогли по одной фотографии, размещенной в интернете, полностью идентифицировать человека и его родственников, выяснив их фамилии, адреса и телефоны.

Дебаты, призванные привлечь внимание молодежи к бережному отношению к своим персональным данным, были организованы Молодежной палатой Консультативного совета при Роскомнадзоре.

Деанонимизация человека на основе данных, размещенных в интернете, в том числе самим пользователем, была проведена в одном из туров дебатов под названием «След».

Участникам было дано тематическое задание на поиск персональных данных студента. В течение 15 минут участники игры, используя поисковые системы, страницы соцсетей, блогов и форумов, нашли всю необходимую информацию, которая позволила идентифицировать человека и его близких родственников.

Участники дебатов сделали вывод о важности внимательного отношения к своим персональным данным при пользовании интернетом, особенно социальными сетями.

Молодежная палата Консультативного совета при Роскомнадзоре была создана в 2017 году для вовлечения молодежи в деятельность по защите прав субъектов персональных данных. В состав Молодежной палаты входят представители студенческих объединений ведущих вузов России и общероссийских молодежных общественных организаций.

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