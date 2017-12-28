Прямой эфир

Автобус наехал на пенсионерку в Оренбургской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автобус наехал на пенсионерку в городе Ясном в Оренбургской области, сообщила пресс-служба Управления МВД по региону.

Авария произошла вчера, 27 декабря, на перекрестке улиц Ленина и Уральской. Автобус «ЛиАЗ», совершая маневр поворота налево, не уступил пешеходу дорогу и сбил переходившую улицу женщину 77 лет, сообщило РИА «Оренбуржье».

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка была направлена в больницу для осмотра. Медики диагностировали у нее различные ушибы. По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства и причины аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маршрутное такси въехало под грузовик в Челябинске
На Урале 17-летний подросток устроил ДТП со смертельным исходом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017