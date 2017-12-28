Автобус наехал на пенсионерку в Оренбургской области

Автобус наехал на пенсионерку в городе Ясном в Оренбургской области, сообщила пресс-служба Управления МВД по региону.

Авария произошла вчера, 27 декабря, на перекрестке улиц Ленина и Уральской. Автобус «ЛиАЗ», совершая маневр поворота налево, не уступил пешеходу дорогу и сбил переходившую улицу женщину 77 лет, сообщило РИА «Оренбуржье».

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка была направлена в больницу для осмотра. Медики диагностировали у нее различные ушибы. По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства и причины аварии.