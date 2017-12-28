Маршрутное такси въехало под грузовик в Челябинске, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы города.

Авария произошла вечером в среду, 27 декабря, на Свердловском тракте. Грузовой автомобиль и маршрутное такси № 19 столкнулись. По основной версии, причиной столкновения стало нарушение правил дорожного движения, сообщило ИА «Урал-пресс-информ».

По словам участника событий, пострадавшего пассажира маршрутки, за серией торможений последовал удар, после чего водитель маршрутки оказал первую медицинскую помощь пострадавшим. Затем подъехало еще одно маршрутное такси и пассажиры пересели в него.

В результате дорожно-транспортного происшествия три человека получили травмы и были направлены в больницу для прохождения осмотра, после чего один из них был госпитализирован с разрывом селезенки. Ликвидировать аварию были направлены 4 единицы техники и 11 человек личного состава.