Путин заявил о продолжении совершенствования боевой техники России

Президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена и в дальнейшем совершенствовать боевую технику и потенциал Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Мы намерены и дальше совершенствовать Вооруженные силы, их боевой технический потенциал, строить армию нового поколения, развивать систему специальных гарантий военнослужащих, их семей и военных пенсионеров», — сказал Путин на церемонии вручения госнаград военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения спецзадач в Сирии.

По его словам, это безусловный приоритет страны, так как ВС — основа независимости и безопасности России.

Также российский лидер сообщил, что армия страны кардинальным образом изменилась за время военной операции в Сирии.