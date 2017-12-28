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Путин заявил о продолжении совершенствования боевой техники России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена и в дальнейшем совершенствовать боевую технику и потенциал Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Мы намерены и дальше совершенствовать Вооруженные силы, их боевой технический потенциал, строить армию нового поколения, развивать систему специальных гарантий военнослужащих, их семей и военных пенсионеров», — сказал Путин на церемонии вручения госнаград военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения спецзадач в Сирии. 

По его словам, это безусловный приоритет страны, так как ВС — основа независимости и безопасности России. 

Также российский лидер сообщил, что армия страны кардинальным образом изменилась за время военной операции в Сирии. 

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