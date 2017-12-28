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Поиски пропавших на реке Оби мужчин прекращены из-за погоды

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В ходе поисков двух пропавших жителей Новосибирской области водолазы нашли подо льдом реки Оби два снегохода. Обследовано порядка 500 кв. м дна, тела не обнаружены.

Поиски на акватории прекращены из-за мороза и сильного течения. Как напоминает ресурс vn.ru, двое мужчин катались на снегоходах в районе поселка Усть-Тула и не вернулись.

В день исчезновения волонтеры, полицейские и пожарные обследовали берег. На реке Оби было обнаружен провал. Глубина в этом месте составлять 2–4 м. 

Ранее портал iz.ru писал, что 22 декабря спасатели в Тюмени нашли тело мужчины, провалившегося под лед на снегоходе. Мужчина пропал 16 декабря, в службу спасения обратились его друзья и родные. На поиск пропавшего ушло почти семь дней.

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