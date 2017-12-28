Детский омбудсмен прокомментировала смерть изъятого из семьи ребенка в Пермском крае

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на своей странице в Facebook прокомментировала смерть ребенка в Пермском крае, которого органы опеки изъяли из семьи.

«Кто виноват? Директор центра, где находился ребенок, уволена. Но кто-то должен понести ответственность и за гибель, за причины, по которым он оказался в приюте», — уверена детский омбудсмен.

По ее мнению, необходим тщательный анализ принципов работы органов опеки и попечительства в каждом регионе страны. «Их задача — сохранять семьи и жизни, а не наоборот!» — подчеркнула Кузнецова.

27 декабря в СМИ появилась информация о смерти трехлетнего мальчика из Пермского края, которого в августе изъяли из семьи после того, как мать оставила его и двухлетнюю дочь на сутки со своим 16-летним ребенком.

Сообщалось, что причиной смерти малыша стал запущенный остеомиелит, то есть гнойно-некротическое воспаление кости и костного мозга, двустороннее воспаление легких и абсцесс.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».