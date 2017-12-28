Торговый центр в Китае предложил посетительницам мужчин напрокат

Красивые, высокие, холостые! Мужчины мечты в подарочных коробках. Можно выбрать любого и забрать с собой!

Необычную рождественскую акцию устроили в одном из магазинов Китая. Одиноким посетительницам предложили хотя бы на час почувствовать себя в паре. Молодые красавцы всего за 1 юань сопровождали дам в прогулке по ТРЦ. Помогали с сумками, делали совместные фото... Организаторы признаются: не ожидали такого ажиотажа, пришли сотни женщин. К слову, «любовь на час» могла быть исключительно платонической. Слишком близкий контакт с временным спутником был запрещен.