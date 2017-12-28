Кемеровским школьникам задали прочитать эротическое произведение

Кемеровским семиклассникам задали прочесть сомнительное произведение. Тибор Фишер, «Коллекционная вещь», жанр — современная проза. Рассказ щедро приправлен элементами эротики. Родители возмутились, большинство из них запретили детям читать повесть. Выяснилось: пролистывать до конца было необязательно. Но большинство литературоведов с таким методом не согласны. Как рассказ попал в дидактический материал — специалисты не понимают.

Отрывок из рассказа Фишера педагог хотела обсудить с учениками. Говорить собирались о «вечности искусства и цикличности времени». Вот учитель и решила задать на дом дополнительное чтение. Неужели более полезной книги в библиотеке не нашлось? Ведь список литературы в седьмом классе довольно обширный — выбор есть! Но, похоже, Пушкин, Тургенев, Гоголь — это всё не про доброе вечное...