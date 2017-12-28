Дорожные табло в Москве начали транслировать новогодние поздравления

Электронные табло на московских автомагистралях начали транслировать поздравления с Новым годом.

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что помимо привычных сообщений о загруженности улиц и расчетном времени в пути до ближайших точек, автомобилисты теперь могут увидеть на экранах новогодние открытки.

Поздравления с Новым годом будут чередоваться с текущей информацией для водителей. Их транслируют на всех экранах Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее сообщалось, что на Кольцевой линии метро начал курсировать новогодний поезд. Для пассажиров там запланированы подарки и могут появиться новогодние персонажи.