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Дорожные табло в Москве начали транслировать новогодние поздравления

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Электронные табло на московских автомагистралях начали транслировать поздравления с Новым годом.

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что помимо привычных сообщений о загруженности улиц и расчетном времени в пути до ближайших точек, автомобилисты теперь могут увидеть на экранах новогодние открытки.

Поздравления с Новым годом будут чередоваться с текущей информацией для водителей. Их транслируют на всех экранах Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее сообщалось, что на Кольцевой линии метро начал курсировать новогодний поезд. Для пассажиров там запланированы подарки и могут появиться новогодние персонажи.

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