СМИ сообщили о смерти сооснователя Media Markt

Сооснователь известной сети магазинов электроники Media Markt Эрих Келлерхальс скончался в Германии в возрасте 78 лет. Об этом сообщила газета Donaukurier со ссылкой на знакомых семьи предпринимателя.

Журналисты уточняют, что Келлерхальс скончался 25 декабря. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Келлерхальс был в списке самых богатых немцев. Последние годы он вел ожесточенный спор относительно стратегии развития компании с руководством концерна Metro AG, которому принадлежит большая часть акций Media-Saturn.