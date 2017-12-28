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СМИ сообщили о смерти сооснователя Media Markt

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Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens
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Сооснователь известной сети магазинов электроники Media Markt Эрих Келлерхальс скончался в Германии в возрасте 78 лет. Об этом сообщила газета Donaukurier со ссылкой на знакомых семьи предпринимателя.

Журналисты уточняют, что Келлерхальс скончался 25 декабря. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Келлерхальс был в списке самых богатых немцев. Последние годы он вел ожесточенный спор относительно стратегии развития компании с руководством концерна Metro AG, которому принадлежит большая часть акций Media-Saturn.

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