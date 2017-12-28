В Хабаровском крае нашелся потерявшийся в метель междугородний автобус

Сотрудники ГИБДД обнаружили междугородний автобус, который накануне не прибыл вовремя к месту своего назначения. Транспортное средство, застрявшее в снегу, обнаружили в 3 км от села Богородского под Хабаровском.

Как напоминает ИА AmurMedia, автобус следовал по маршруту Николаевск-на-Амуре – Хабаровск. Однако на автовокзал села Богородского в нужное время не прибыл. Первым тревогу забил администратор автовокзала, который обратился за помощью в отдел ГИБДД Ульчского района.

Розыски начались незамедлительно, с учетом, что на территории Хабаровского края в тот момент действовало штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий.

В итоге автобус нашли. Для того чтобы вытащить его из снежного заноса, потребовалось транспортное средство повышенной проходимости. Пассажиров перевезли в места обогрева. О пострадавших не сообщается.

Циклон обрушился на Хабаровский край 25 декабря. Более 5 тыс. жителей различных районов региона остались без света. Синоптики не исключают, что ухудшение погодных условий в ближайшее время ожидается в Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах.