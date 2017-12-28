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Более 40% российских школьников чувствуют себя одинокими

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел опрос среди школьников из 81 региона России. Согласно исследованию, 42% учащихся чувствуют себя одинокими.

Порядка 15% опрошенных детей заявили, что им хотелось бы обсуждать свои проблемы со взрослыми, но такой возможности у них нет. Еще 19% пожаловались на то, что им не хватает уважительного и объективного отношения со стороны учителей и сверстников.

Также школьников расспросили про использование соцсетей. Почти половина опрошенных признались, что заходят в Facebook, Instagram и «ВКонтакте» более девяти раз в день. 

При этом 39% школьников используют анонимный профиль в соцсетях. Для большинства из них это возможность скрыть личную информацию от посторонних (32%). Также среди причин школьники называли возможность общаться с ограниченным кругом людей, делиться информацией, которую не одобряет ближайшее окружение и переписываться с незнакомцами. 

Ранее в декабре широкий резонанс среди родителей семиклассников, обучающихся в гимназии № 1 в Кемерове, вызвало домашнее задание, которое учительница задала их детям.

 

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