Дело об убийстве пауэрлифтера Драчёва направлено в суд в Хабаровске

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении хабаровчанина, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Хабаровска по статье «Убийство из хулиганских побуждений». Дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

Драка с участием Андрея Драчёва произошла 20 августа у одного из хабаровских кафе. Спортсмен получил черепно-мозговую травму, позже он скончался в больнице.

Обвиняемый Анвар Аллахверанов сдался следствию спустя месяц после происшествия. Он находится под арестом.