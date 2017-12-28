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Образцовый двор за 12 млн рублей представили в Липецке

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Реконструкция дворовой территории у дома по улице Петра Смородина завершена. На нее было потрачено 12 млн рублей. Деньги выделили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Этот двор уже назвали образцовым.

В преображении территории принимали участие и жители дома. Они придумали дизайн. На площадке предусмотрено несколько зон отдыха для людей разного возраста. Для автомобилистов предусмотрены дополнительные парковочные карманы.

Также в Липецке назвали имена лучших дворников. Церемония награждения прошла в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка.

Как сообщает LipetskMedia, первое место досталось сотруднику МБУ «Управление благоустройства Липецка» Александру Болотникову. Он отвечает за уборку площади Героев. На втором месте еще один работник МБУ Зоя Ролдугина. Она убирает Березовую аллею на проспекте 60 лет СССР. Третье место заняла сотрудница муниципального «Зеленхоза» Ольга Пантелеева, которая работает на набережной, а зимой — в сквере на улице Звездной.

Победители получат премии — 15, 10 и 5 тыс. рублей соответственно.

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