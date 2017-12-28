Прямой эфир

В аэропорту Мальты самолет выехал со стоянки и врезался в здание

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/x99
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В международном аэропорту Мальты частный самолет Dassault Falcon 7X выехал со стоянки и врезался в офисное здание строительной компании Polidano Group. Об этом сообщает газета Times of Malta.

Инцидент произошел вечером 27 декабря. Воздушное судно сдвинулось с противооткатных упоров, пробило ограждение и въехало в здание, на момент инцидента в офисах никого не было. По некоторым данным, воздушное судно принадлежит британскому бизнесмену Майклу Ашкрофту.

«Похоже, это произошло в результате сильного ветра. Здание не получило значительных повреждений, но мы предполагаем, что самолет получил», — заявил представитель компании Жан-Поль Саммут.

По его словам, он был уведомлен о случившемся охраной аэропорта. На месте происшествия работают представители аэропорта, полицейские и военнослужащие, ведется расследование инцидента.

27 декабря портал iz.ru сообщал об инциденте с самолетом в австралийском аэропорту Саншайн-Кост — при посадке воздушное судно ударилось о взлетно-посадочную полосу, после чего было перенаправлено в аэропорт города Брисбен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пилот погиб при крушении учебного самолета на востоке Судана
СМИ сообщили о риске срыва полетов по договору об открытом небе из-за Грузии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017