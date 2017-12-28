В аэропорту Мальты самолет выехал со стоянки и врезался в здание

В международном аэропорту Мальты частный самолет Dassault Falcon 7X выехал со стоянки и врезался в офисное здание строительной компании Polidano Group. Об этом сообщает газета Times of Malta.

Инцидент произошел вечером 27 декабря. Воздушное судно сдвинулось с противооткатных упоров, пробило ограждение и въехало в здание, на момент инцидента в офисах никого не было. По некоторым данным, воздушное судно принадлежит британскому бизнесмену Майклу Ашкрофту.

«Похоже, это произошло в результате сильного ветра. Здание не получило значительных повреждений, но мы предполагаем, что самолет получил», — заявил представитель компании Жан-Поль Саммут.

По его словам, он был уведомлен о случившемся охраной аэропорта. На месте происшествия работают представители аэропорта, полицейские и военнослужащие, ведется расследование инцидента.

27 декабря портал iz.ru сообщал об инциденте с самолетом в австралийском аэропорту Саншайн-Кост — при посадке воздушное судно ударилось о взлетно-посадочную полосу, после чего было перенаправлено в аэропорт города Брисбен.