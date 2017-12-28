Сеул и Вашингтон обсудят изменения в соглашении о свободной торговле

Южная Корея и США проведут 5 января переговоры о внесении изменений в торговое соглашение. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское министерство торговли.

Сеул к настоящему моменту является шестым по объемам товарооборота с США.

«На предстоящих переговорах мы намерены добиваться включения вопросов, важных для нас, в целях усиления взаимодействия и достижения баланса интересов», — говорится в заявлении министерства.

Двустороннее соглашение о свободной торговле (KORUS) вступило в силу в марте 2012 года. Условия договора начали обсуждаться снова после прихода к власти в США Дональда Трампа.

Американский лидер распорядился подготовить документы о выходе США из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей. В качестве основного аргумента он назвал невыгодные и нечестные для Америки условия товарооборота.

Также Трамп заверил, что именно из-за этого соглашения своих рабочих мест лишились около 100 тыс. жителей США.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон обязательно пересмотрит условия соглашения, подписанного при экс-президенте Бараке Обаме.

Пока Сеул не соглашается менять условия договора.