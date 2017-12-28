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Генпрокуратура Бразилии через суд добивается отмены президентского указа об амнистии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Бразильская генеральная прокуратура через суд добивается отмены президентского указа об амнистии заключенных.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

«Глава исполнительной власти не имеет неограниченных прав в том, что касается решения об амнистии. В противном случае все уголовные наказания могли бы быть аннулированы», — цитирует сообщение ТАСС.

В Бразилии считают, что таким образом президент республики Мишел Темер хочет защитить политиков, замешанных в коррупционных скандалах.

25 ноября прокуратура Бразилии завершила расследование бунта в тюрьме города Манаус, в результате которого погибли 60 человек. Обвинение предъявлено 213 заключенным.

Бунт в тюрьме города Манаус произошел 1 января. Его удалось подавить лишь спустя 17 часов. В результате беспорядков погибли 60 человек, более 130 заключенным удалось бежать.

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