Генпрокуратура Бразилии через суд добивается отмены президентского указа об амнистии
Бразильская генеральная прокуратура через суд добивается отмены президентского указа об амнистии заключенных.
Об этом говорится на официальном сайте организации.
«Глава исполнительной власти не имеет неограниченных прав в том, что касается решения об амнистии. В противном случае все уголовные наказания могли бы быть аннулированы», — цитирует сообщение ТАСС.
В Бразилии считают, что таким образом президент республики Мишел Темер хочет защитить политиков, замешанных в коррупционных скандалах.
25 ноября прокуратура Бразилии завершила расследование бунта в тюрьме города Манаус, в результате которого погибли 60 человек. Обвинение предъявлено 213 заключенным.
Бунт в тюрьме города Манаус произошел 1 января. Его удалось подавить лишь спустя 17 часов. В результате беспорядков погибли 60 человек, более 130 заключенным удалось бежать.