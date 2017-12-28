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Госдеп США призвал американцев избегать района взрыва в Петербурге

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Фото: Global Look Press/spb_today/vk.com
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Госдеп США призывает американских граждан, находящихся в Санкт-Петербурге, избегать района, где ранее произошел взрыв.

«СМИ сообщают о взрыве в торговом центре в Санкт-Петербурге. Гражданам США следует избегать этой местности и отслеживать сообщения местных СМИ о развитии событий», — сказано в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства.

В следующем твите американцам порекомендовали связаться с семьей и друзьями и проинформировать их о своем местонахождении в Петербурге.

Напомним, 27 декабря в петербургском супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Пострадали десять человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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