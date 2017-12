Госдеп США призвал американцев избегать района взрыва в Петербурге

Госдеп США призывает американских граждан, находящихся в Санкт-Петербурге, избегать района, где ранее произошел взрыв.

«СМИ сообщают о взрыве в торговом центре в Санкт-Петербурге. Гражданам США следует избегать этой местности и отслеживать сообщения местных СМИ о развитии событий», — сказано в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства.

#Russia: Media reports an explosion at a Shopping Center in St. Petersburg. US citizens should avoid the area and monitor local media for further information. Security Message: https://t.co/YRMn8uWpUr