Новый мэр Владивостока Веркеенко официально вступил в должность

Состоялось официальное вступление в должность нового мэра Владивостока Виталия Веркеенко.

Об этом стало известно в четверг, 28 декабря.

Во время церемонии новый мэр принес присягу, пообещав «честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности, на благо жителей города», сообщает «Интерфакс».

21 декабря дума Владивостока единогласно избрала нового главу администрации города. Им стал 44-летний бизнесмен, генеральный директор ООО «Технохолдинг Сумотори» Виталий Веркеенко.

До Веркеенко пост градоначальника Владивостока занимал Игорь Пушкарев. 3 ноября, находясь в московском СИЗО, он добровольно сложил с себя полномочия. Его обвиняют во взяточничестве.