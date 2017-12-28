Видимую с высоты елку из машин выстроили в Калининграде

Новый год сближает даже вечных оппонентов. В Калининграде объединились инспекторы и автовладельцы. В канун общего праздника они устроили массовый флешмоб. Ствол — из эвакуаторов. Звезда на макушке — из патрульных автомобилей. Пышные ветви — из машин простых жителей. Такой новогодней елки вы точно никогда не видели.

Необычную акцию придумали калининградские автоактивисты. Общественники сами нашли спонсоров, позвали участников. А в местной автоинспекции взяли… и поддержали идею. Обеспечили безопасность, предоставили служебный транспорт. Звучит и правда как в сказке. Как после такого не поверить, что в Новый год возможно всё.