В районе Лос-Анджелеса 20 тыс. человек живут на улице

Журналисты LiveLeak проехались по одному из районов Лос-Анджелеса. В Скид-Роу на улицах вынуждены искать приют около 20 тыс. человек! Среди них — бездомные и те, кому не хватает денег на нормальное жилье. Цены на недвижимость растут, для многих домом стал автомобиль!

Трущобы стремительно разрастаются даже вокруг благополучных районов. Экономисты заявляют о постепенном сокращении в США среднего класса. В то же время доходы богатых людей в 2017 году кратно увеличились.