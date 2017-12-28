СМИ сообщили о задержании 17 западных бизнесменов в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии среди задержанных по делу о коррупции оказались 17 бизнесменов из США, Великобритании и Франции. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на газету Daily Mail.

По словам источника, некоторые влиятельные лица находились в Саудовской Аравии по временному разрешению на работу для иностранных граждан, другие длительное время проживают в стране и имеют вид на жительство. При этом они подвергаются пыткам, как и остальные задержанные.

Власти упомянутых стран данную информацию пока не прокомментировали.

Как писал портал iz.ru, в начале ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией под руководством наследного принца Мухаммеда бен Сальмана санкционировал арест 40 человек. Среди них оказались десятки членов королевской семьи, госслужащие и предприниматели.

25 декабря из-под стражи были освобождены более 20 человек, в том числе экс-министр финансов и один из членов руководства государственной нефтяной компании Saudi Aramco Ибрагим Абдель Азиз аль-Ассаф, Турки бен Халид, бывший помощник министра финансов и экс-руководитель компании Saudi Telecom.