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Полицейский на Кубани подозревается в получении крупной взятки

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В Краснодарском крае расследуется уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России. Страж порядка подозревается в получении крупной взятки. 

В августе 2017 года сотруднику полиции стало известно о проводимой его коллегами проверке в отношении мужчины на предмет возможного совершения им преступления в сфере экономики. Полицейский встретился с его представителем и предложил за 2 млн рублей решить вопрос в его пользу. Об этом сообщают «Кубанские новости». Старшего оперуполномоченного задержали при получении денег. 

Добавим, каждый четвертый житель Земли давал взятку хотя бы раз в течение последних 12 месяцев. Об этом свидетельствуют данные исследования международной организации Transparency International. Опрос под названием «Барометр мировой коррупции» проводился с марта 2014 по январь 2017 года. За это время были опрошены более 162 тыс. человек, проживающих в 119 странах мира. 25% респондентов заявили, что давали взятку за последние 12 месяцев ради «доступа к государственным услугам».

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