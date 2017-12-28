Жителей Псковской области призывают не выходить на лед

Водоемы Псковской области начинают покрываться льдом, но до наступления устойчивых морозов этот лед непрочен, поэтому необходимо воздержаться от выхода на него, дождавшись полного становления (безопасной толщины).



Как сообщили «Псковской ленте новостей» в Гдовском инспекторском участке №1 ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Псковской области, ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Инспекторы также призывают родителей поговорить со своими детьми о том, что ни в коем случае нельзя выходить на неокрепший лед.

Как писал портал iz.ru, житель города Скопина Рязанской области помог детям, которые провалились под лед по дороге в школу. Николай Шутов услышал крики, когда шел по дороге вдоль пруда. Неокрепший лед не выдержал веса мальчика и девочки, дети начали уходить под воду. Мужчина вытащил их с помощью ветки. Школьники не пострадали. В образовательном учреждении для учеников проведут инструктаж о правилах поведения на льду.