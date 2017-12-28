Проект скоростного трамвая в Липецке может стоить до 9 млрд рублей, сообщил глава администрации города Сергей Иванов.

Скоростные трамваи планируется запустить вместе с реконструкцией всех действующих трамвайных линий города, а также провести новые линии. Будут закуплены новые трамваи в парк. Заказ на разработку проекта сети трамвайных путей был подан в конце ноября 2017 года, сообщило ИА «Абирег».

Для реализации столь масштабного проекта понадобится финансовая поддержка инвесторов. Сроки начала запуска проекта не обозначены, известно, что в конце 2018 года планируется заключить соглашение со спонсором.