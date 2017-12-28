Житель Новосибирска осужден за попытку вывести за рубеж $1 млн

Житель Новосибирска осужден на пять лет за попытку вывести за рубеж $1 млн, сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Суд признал подозреваемого, 35-летнего жителя Новосибирска, виновным по статье «Покушение на совершение валютных операций по переводу иностранной валюты на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Осужденный пытался перевести в Китай денежные средства в размере $1 млн, сообщило ИА FlashSiberia.

Инцидент произошел в 2015 году в Томске. Обвиняемый заключил с фирмой, которая может переводить денежные средства за рубеж, контракт. Контракт предусматривал собой поставку лесозаготовительной техники. Затем мужчина попытался перевести $1 млн на счет, но принимающая сторона приняла только часть и развернула операцию. Приговор пока не вступил в силу. Осужденный отрицает свою вину.