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Два легковых автомобиля столкнулись в Орловской области

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Два легковых автомобиля столкнулись в Орловской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по области.

Инцидент произошел вчера, 26 декабря, около часа дня на 3-м км подъездной дороги к городу Орел со стороны трассы М2 «Крым». Автомобиль «ВАЗ-21213», управляемый женщиной 1953 года рождения, столкнулся с Daewoo Gentra, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения, сообщил портал InfoOrel.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили телесные травмы. От госпитализации отказались. Причины аварии выясняются.

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