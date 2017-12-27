Сирийская армия отразила атаку боевиков в провинции Хама

В Сирии правительственные войска ликвидировали террористов, атаковавших позиции армии на севере провинции Хама. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил сирийский военный источник.

«Правительственные войска ликвидировали группу террористов, пытавшихся атаковать одну из позиций армии со стороны Аль-Бана на севере провинции Хама», — цитирует агентство своего собеседника.

Утверждается, что в ходе операции был убит главарь отряда террористов, известный как Дибу Абдельрахман Осман Аль-Анбари.

26 декабря сообщалось, что террористы сбили военный самолет правительственных сил республики на севере провинции Хама, пилот погиб. По словам полковника американских сухопутных войск Райана Диллона, на территории Сирии и Ирака остаются около 1 тыс. боевиков ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ)