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Число предпринимателей в Крыму возросло на 10%

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Количество частных предприятий, зарегистрированных в Крыму, увеличилось за год почти на 10% — до 36 081 юридических лиц. Как считает министр финансов Крыма Ирина Кивико, положительная динамика связана с комфортной средой в регионе для развития предпринимательства. Об этом сообщает «Крыминформ».

Число индивидуальных предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло примерно на 15%. В прошлом году в республике насчитывалось 82 041 ИП, а в текущем — 96 833.

Ранее сообщалось, что объем налоговых поступлений от участников свободной экономической зоны в Крыму вырос за девять месяцев этого года на 18% и превысил 6 млрд рублей.

Напомним, что СЭЗ создана для привлечения инвесторов, которые взамен регистрации в Крыму получают десятилетнее освобождение от уплаты налогов на имущество и от уплаты земельного налога на три года, а также пониженные ставки на другие выплаты. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что Россия освободила жителей Крыма от долгов перед украинскими банками.

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