Прощание с Майей Кобахидзе пройдет 29 декабря в Москве

Прощание с главой Комитета индустриальных телевизионных премий — компании-организатора премии ТЭФИ Майей Кобахидзе состоится 29 декабря на Востряковском кладбище в Москве. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Прощание с Майей Бадриевной Кобахидзе состоится 29 декабря на Востряковском кладбище (Москва, ул. Озерная, д. 47). Отпевание начнется в 11:30 в расположенном на территории кладбища Храме Иоанна Предтечи», — сообщила пресс-секретарь премии Наталья Уварова.

Напомним, Майя Кобахидзе скончалась 26 декабря на 65-м году жизни. О причинах смерти не сообщается. В последние годы жизни Кобахидзе работала первым замминистра культуры Грузии, директором департамента господдержки искусства и культуры Минкультуры РФ, а также директором Федерального агентства по культуре и кинематографии.